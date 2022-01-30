Трасса «Кола» в сторону Мурманска станет однополосной

На автодороге «Кола» с 31 января временно перекроют одну полосу в сторону Мурманска из Санкт-Петербурга. Ограничения продлятся неделю, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Такие меры необходимы, чтобы провести ремонт деформационных швов на 19-м километре дороги.

Движение временно ограничат на путепроводе через скотопрогон. В сторону Петербурга для движения останутся доступны обе полосы, а в другую одну перекроют полностью, на второй движение ограничат до 50 километров в час.

На трассе будут восстанавливать два модульных резинометаллических деформационных шва и пришовные зоны. Работы обещают закончить 7 февраля. // Фото: www.hibiny.com