Неспешные органы: пострадавший в аварии упрекнул ГИБДД в бездействии

Текст: Георгий Чентемиров

9 сентября в Пряжинском районе Карелии случилась серьезная дорожная авария. В ней получили травмы два человека, их машины были разбиты, а виновник – неустановленный водитель дорогой иномарки – скрылся с места происшествия, бросив автомобиль. В произошедшем, к сожалению, нет ничего необычного; удивительно же то, что нарушитель до сих пор пребывает в статусе «неустановленного», хотя сами пострадавшие давно выяснили его личность.

События того дня вспоминает один из потерпевших, 65-летний Сергей.

– Я ехал на дачу в Эссойлу. Проехал мост через реку Сяпся, въехал на горку, и навстречу мне выехала машина «Фольксваген Туарег». Свет фар в лицо, никуда не деться... Сильный удар. У меня машина легче, чем у него; мой автомобиль развернуло фактически в воздухе и закинуло под отбойник. После этого нарушитель врезался в ехавший сзади «Субару», снес ему левую сторону и остановился посреди дороги.

От удара я выбил головой стекло водительской двери. Ногу зажало, но я ее выдернул. Вылез, ко мне подбегает водитель «Субару»: «Живой?» – «Вроде живой...» Смотрим: а где виновник? А виновник вышел из машины и нетвердой походкой начал удаляться. Мы пошли к нему. От него сильно пахло алкоголем. Начал смеяться: дескать, я вообще тут не при делах, чего вы пристали, я мимо проходил...

Мы его к месту аварии все же привели. Но скоро мне стало плохо: заболела голова, затошнило. Пришлось сесть в машину. Прошло какое-то время; подъехали сотрудники ГИБДД, начали оформлять и спрашивают: а где виновник? А виновника нет, виновник ушел. Пешком по дороге!

В итоге выясняется, что водитель «не установлен». Когда я звонил начальнику Пряжинского ГИБДД Валентину Малькову, он сказал, что все будет в рамках процессуальных сроков. Но мне-то что делать? Мне не выдают документов о ДТП, я без них даже не могут обратиться в страховую компанию, чтобы получить выплату.

Мне вообще в ГИБДД сказали так: вот мы когда все изучим, мы его найдем, с участием всех участников изучим обстоятельства – причем они даже нас на место ДТП должны привезти... Вот только тогда будут сделаны документы, – рассказал пострадавший в ДТП.

Фото: ГИБДД

Сергей утверждает, что самостоятельно установил личность водителя. По данным Seldon, это предприниматель, владелец двух фирм. Да и сама ГИБДД, по сути, прекрасно знает, кто именно спровоцировал ДТП.

– Он в машине полис оставил, с его полными данными. ГИБДД пробила по базам, нашла собственника. Мы со вторым потерпевшим его по фото опознали. Полис выписан на него, права оформлены на него, машина принадлежит ему, – объясняет Сергей. – Я даже знаю, что этот господин пошел в свою страховую компанию, поменял полис, включив туда еще одного человека. Этот человек пошел на штрафстоянку и благополучно забрал машину…

Я знаю фирму, которой он руководит, знаю адрес, где он работает. А в инспекции по-прежнему говорят, что не могут установить личность водителя!

По словам Сергея, его машина разбита полностью; при этом страховая по полису ОСАГО выплатит максимум 400 тысяч, по остальной сумме – а это порядка 600 тысяч – нужно будет судиться. Также мужчина планирует взыскать с виновного компенсацию вреда здоровью и морального вреда: врачи диагностировано у Сергея сотрясение мозга, смещение позвонка, многочисленные ушибы. Сейчас пострадавший ходит с палочкой.

В пресс-службе ГИБДД недовольства мужчины не понимают. Как пояснили в ведомстве, существуют нормативные сроки, и в них инспекция пока что укладывается. Что касается установления личности водителя – это, оказывается, вопрос не такой простой. Вдруг машина зарегистрирована на одного человека, а за рулем был совсем другой? И еще человек может быть зарегистрирован по одному адресу, а жить по другому. В общем, сплошные подводные камни. Нелегка служба.

Сергей, однако, недоумевает: как можно так долго искать человека, о котором все известно? Тем более, известны примеры, когда госавтоинспекция действует куда менее щепетильно. Так, 2,5 года назад ГИБДД хотела за пьяное вождение отобрать права у молодого человека, у которого нет машины, который в момент нарушения находился дома и которого даже не опознали понятые. Здесь все ровно наоборот – а виновник происшествия «не установлен». А уж как оперативно действуют правоохранительные органы, если нужно привлечь кого-нибудь за репост в соцсети, вообще никому рассказывать не надо...

Что любопытно, реального нарушителя в тот раз тоже искали не полицейские, а гражданские лица, пострадавшие от противоправных действий. Тенденция, однако. // Фото: pravdaurfo.ru