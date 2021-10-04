Нагрузка на скорую помощь в Петрозаводске выросла до предела

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом станция скорой помощи в Петрозаводске работает на пределе своих возможностей. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что число вызовов резко выросло.

Он отметил, что месяц назад медики в среднем в сутки выезжали 340 раз. Это данные по неделе с 30августа по 5 сентября. В прошлую субботу «скорая» за 24 часа спешила по вызовам 464 раза. Из них 51 случай – это транспортировка пациентов в коронавирусные центры, а 12 – на компьютерную томографию.

Выросло и количество госпитализаций больных с разными патологиями. Так, только 2 октября в стационары поместили 81 пациента, а прежде госпитализировали по 60 в день.

Нагрузку на Больницу скорой медицинской помощи пытаются снизить, привлекая выездные бригады из других медучреждений Петрозаводска. Больных с коронавирусом кладут в больницы за пределами столицы – в Пряжу и Пряжинский район, поселок Матросы.

Охлопков в очередной раз попросил всех привиться от COVID-19, ведь в коронавирусных центрах за редким исключением оказываются не вакцинированные граждане.