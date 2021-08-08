Битва за тишину. Как петрозаводчане воюют с ночными заведениями

Текст: Георгий Чентемиров

Житель дома № 17 по набережной Ла-Рошель в Петрозаводске Андрей звонит в полицию чаще, чем старым друзьям. Причина – бар с уютным названием «Сова», расположенный в подвале прямо под квартирой Андрея. Сова – птица ночная, и бар в полном соответствии с образом работает до утра. В буквальном смысле слова: до 9 часов утра, гласит висящее на двери расписание. И люди там не просто выпивают и общаются. Они там, кроме прочего, поют караоке.

Да, все верно: в заведении, расположенном под жилым домом, по ночам поют караоке. Шум иногда доходит до верхних этажей. На первом же этаже люди вообще не знают, куда деваться от орущих под ними алкомеломанов.

– Ни беруши, ничего не помогает, – жалуется супруга Андрея Ольга. – От этого шума невозможно защититься. Я не сплю ночами. Просто хоть в петлю лезь!

Жильцы неоднократно спускались в бар, чтобы попросить сделать музыку тише. Это либо не помогало, либо помогало лишь на время. Более серьезная мера – обращения в полицию – тоже работала чуть менее, чем никак.

Во-первых, до дежурной части очень тяжело дозвониться. Однако, даже если это удается, наряд может не приехать; такое было как минимум дважды – в ноябре 2020 года и в марте 2021 года, говорит Андрей. Случается, что наряд прибывает спустя несколько часов после вызова, когда уже тихо, а звонившим в полицию людям, наконец, удалось уснуть.

Но даже в том случае, если случалось чудо, и наряд приезжал, и полицейские фиксировали правонарушение, хозяев и работников бара не наказывали. С ними проводили «профилактическую беседу». Об этом МВД прямо сообщало в ответах по фактам жалоб на ночной шум. Нетрудно догадаться, что пользы от этих «бесед» было ровно ноль. По словам жителей дома, иногда после отъезда сотрудников полиции музыка в баре включалась снова на полную мощность – как бы в насмешку над людьми.

"Один раз полицейские приехали и говорят: на улице музыки не слышно, все в порядке. Развернулись и уехали. А то, что у нас вся квартира трясется, это их не заинтересовало",

– говорит Андрей.

Весною жители дома подготовили обращение сразу в несколько инстанций – Роспотребнадзор, МВД и прокуратуру. Из Роспотребнадзора пришла двухстраничная отписка, из которой следовало, что ведомство, ответственное за благополучие человека, в данном конкретном случае защищать это благополучие не намерено.

В первом абзаце ведомство сообщает, что оно надзирает за соблюдением требований законодательства, которое нормирует шум в жилых помещениях. Однако проводить проверку ведомство не будет, поскольку «в обращении отсутствуют подтвержденные сведения, указывающие на факты нарушений санитарных норм». Чтобы получить такие сведения, нужно обратиться в любую аккредитованную лабораторию и провести замеры уровня шума.

Но, объясняет далее Роспотребнадзор, делать это бессмысленно, потому что порядок контроля уровня шума регулируется специальными методическими указаниями. И согласно этим указаниям, экспертиза не проводится в отношении шума, обусловленного «поведением людей», в том числе если они на всю катушку слушают музыку и поют.

Короче говоря, надзор за соблюдением законодательства как бы есть, но его как бы нет. Идите в полицию, сказал Роспотребнадзор.

Обращение в прокуратуру оказалось более результативными. Надзорный орган сообщил, что только за 2021 году жители дома семь раз вызвали полицию из-за шума в баре. И каждый раз правоохранительные органы отказывались возбуждать административное дело.

"При этом проверки надлежащим образом не проведены; юридически значимые обстоятельства не установлены; свидетели нарушения тишины не установлены и не опрошены; меры к собственнику бара не приняты; права жильцов не восстановлены",

– констатирует ведомство.

Иными словами, прокуратура выявила, что полицейские вообще не делали свою работу!

Надзорный орган обязал МВД устранить нарушение закона. И в середине июля заявителю пришло письмо из полиции: «Проведена проверка, в результате которой в отношении юридического лица и руководителя организации составлены протоколы об административных правонарушениях».

Думаете, хэппи-энд? Зло наказано, права граждан восстановлены? Ошибаетесь.

Материалы были переданы в Административную комиссию Петрозаводска: именно она решает, как наказывать за нарушение «закона о тишине». Дело рассмотрели лишь недавно, 4 августа. И выяснилось, что протокол в отношении юридического составлен с нарушениями, поэтому чиновники ограничились предупреждением. Должностному же лицу выписан штраф, но он, согласно закону, составляет от 6 до 10 тысяч рублей. Серьезная сумма для руководителя бара, не правда ли?

Десять тысяч рублей штрафа: вот результат работы государственной машины, на который ушло несколько месяцев.

Любопытный момент. В Административной комиссии сообщили, что полиция в 2021 году не не направляла материалов в отношении шумного бара – кроме тех, которые рассмотрели сейчас. То есть несчастные жильцы нижних этажей звонят в дежурную часть по несколько раз в неделю, а правоохранительные органы, даже если реагируют на вызов, никак не пытаются наказать предпринимателей за злостное нарушение «закона о тишине». Сотрудники МВД фактически игнорировали жалобы граждан. И только после вмешательства прокуратуры полицейские составили протоколы о нарушении, да и те – с ошибками.

«Сова» – не единственное заведение Петрозаводска, которое мешает людям жить и пользуется нежеланием полиции работать. Работники скорой помощи жалуются на бар, расположенный прямиком возле подстанции СМП на Древлянке. Там постоянно проходят ночные дискотеки, и доносящаяся из заведения музыка, по словам медиков, просто оглушает.

– В сам бар мы не спускаемся, это бесполезно. Но мы регулярно вызываем полицию. Полиция приезжает, не отказывается. Спустятся, говорят с работниками бара, те сделают тише. Но несколько раз после отъезда полиции музыку снова включали на полную громкость, и мы снова звонили в дежурную часть, – рассказал фельдшер и профсоюзный лидер Ольга Чайка.

Хотя медики на подстанции не спят, шум все равно сильно мешает.

"Мне нужно сосредоточиться, заполнить медицинские документы, за которые мы головой отвечаем, а в пять часов утра после суточного дежурства и так усталость чувствуется, и любой лишний звук раздражает и мешает. А музыка такая, что вибрацию телом чувствуешь!"

Чайка отметила, что никакого долгосрочного эффекта от работы правоохранительных органов нет. Несмотря на постоянные звонки в полицию, бар работает в прежнем режиме.

...В апреле депутаты Заксобрания Карелии изменили региональный закон об административных правонарушениях, удвоив штрафы за ночной шум. И по логике, это должно было умерить пыл владельцев злачных мест. Но загвоздка заключается в том, что никакие санкции не работают, если нарушителей… не наказывать.

У жителей дома на Ла-Рошель ушло почти три месяца на то, чтобы руководителя бара оштрафовали на несколько тысяч рублей. А караоке в жилом доме по ночам поют чуть ли не каждый день. Нетрудно догадаться, какую экономическую стратегию выберут предприниматели: игнорировать закон выгодно и необременительно. Если привлечь нарушителя к ответственности можно только через прокуратуру – почему бы и не нарушать?

Зачем полиция так жалеет владельцев ночных заведений, неясно. Может, полицейские тоже любят пиво под караоке и потому не понимают возмущения жильцов. Может, они по-детски наивно верят в пользу профилактических бесед и раз за разом удивляются, почему эти беседы не подействовали. Так или иначе, права граждан как нарушались, так и нарушаются. Следовательно, этот материал можно считать еще одним обращением в прокуратуру: без ее подсказки МВД со своей работой – по крайне мере, в этой части – не справляется. // Фото: Sammy-Williams / Pixabay