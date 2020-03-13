В Карелии местами похолодает до минус 15 градусов

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Петрозаводске облачно. Ночью без существенных осадков. Утром и днем прогнозируется небольшой снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть западный, северо-западный умеренный, с порывами сильного. Ночью ощутимо похолодает до -6, -8. Днем также сохранится температура ниже 0 градусов: -4, -6.

14 марта в Карелии облачно. По северной половине ожидается снег, местами сильный, по южной половине - небольшой, местами умеренный снег. Метель. На дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный, северный, на юге западный, северо-западный умеренный, ночью местами, утром и днем в большинстве районов с порывами до сильного, по северной половине республики местами с порывами до очень сильного. Ранее МЧС по Карелии выпустило штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Температура воздуха ночью -5, -10, на севере местами до -15. Днем -3, -8, местами до -12.

В Калевале ночью -18, днем -6;

В Кондопоге ночью -9, днем -2;

В Медвежьегорске ночью -12, днем -4;

В Сортавале ночью -11, днем -2;

В Суоярви ночью -12, днем -5.

Подробный прогноз на ближайшую неделю с 14 по 19 марта – здесь.