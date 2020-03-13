Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

МЧС по РК объявило штормовое предупреждение в Карелии.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 02-05 часов 14 марта местами по северной половине республики ожидается очень сильный ветер северо-западного, северного направления. Порывы могут достигать до 25 м/с. Вдобавок к ветру прогнозируются сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Под действие опасного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский районы. Есть вероятность возникновения ЧС.

Подробный прогноз на ближайшую неделю с 14 по 19 марта – здесь.