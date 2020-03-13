Синоптики рассказали, как долго арктический холод задержится в Карелии

Долгосрочный прогноз погоды, который давали синоптики на ближайшие выходные дни сбывается. Погода в субботу и воскресенье – с 14 по 15 марта – будет определять арктический холодный фронт циклонической депрессии «Гизела», пишет паблик «Погода в Петрозаводске и Карелии».

«В субботу в тылу циклона на Карелию с севера опустится арктическая воздушная масса. В Петрозаводске усилится северный ветер с порывами до 16 м/с, пройдет небольшой снег с метелью. Даже днем в субботу теплее, чем -3...-4 градуса ожидать не стоит. А ночами и вовсе будет холодать до -10 градусов»,

– говорится в сообщении паблика.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, которая ссылается на республиканские прогностические организации, погода в ближайшие двое суток будет выглядеть следующим образом.

В субботу, 14 марта, температура воздуха ожидается от -3 до -8 градусов, ветер будет северный, северо-западный 6-11 с порывами до 15–18м/с, пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 15 марта, температура воздуха будет от – 1 до -6 градусов, ветер прогнозируется юго-западный 6-11 с порывами до 15 м/с, пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

В целом по Карелии в выходные дни хорошей погоды также ожидать не стоит. Карелия попала вновь в бюллетень неблагоприятных погодных явлений Гидрометцентра России:

«Республика Карелия. Период предупреждения с 21 ч. 13 марта до 21 ч. 14 марта. Местами по северной половине республики сильный снег, метель, порывы ветра 18-23 м/с, заносы на дорогах. По южным районам местами порывы 15-20 м/с,

– говорится в бюллетене.

Затем в республике потеплеет, так как с понедельника, 16 марта, среднесуточная температура воздуха поднимется выше средних многолетних значений. Это показано на климатических картах Гидрометцентра России. Минимальная ночная температура воздуха с 16 по 18 марта ожидается в пределах -8, а максимальная дневная +6 градусов.

В Петрозаводске погода в начале следующей недели будет выглядеть следующим образом:

Кстати, в Петрозаводске уже появились почки на кустарниках. Может весна в этом году начнется в марте, а не в конце апреля?