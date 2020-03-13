Путешественнику не удалось провезти в Карелию санкционку из Финляндии

Путешественников, возвращающихся из Финляндии домой, тщательно проверяют на границе, осматривают сумки с покупками и выявляют перевес разрешенной нормы ввоза в пять килограммов.

Очередным нарушителем жестких требований стал житель Суоярви, который пытался провезти через границу более 12 килограммов санкционной еды. Нарушение было выявлено при прохождении границы на МАПП «Вяртсиля».

У жителя Карелии в ручной клади оказались четыре упаковки масла, головка сыра, шесть упаковок йогурта, две пачки сосисок, четыре упаковки фрикаделек, одна упаковка котлет и три пачки творога.

«Норма ввоза готовой животноводческой продукции на одно физическое лицо была превышена на 7,69 кг»,

- сообщает Россельхознадзор. У россиянина не было ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора. Продукты сверх разрешенного лимита пришлось возвращать в суоми. Путешественника оштрафовали на пятьсот рублей.