13 марта 2020, 14:38
Общество

Путешественнику не удалось провезти в Карелию санкционку из Финляндии

Жителя Суоярви оштрафовали на 500 рублей за попытку провезти через границу более 12 килограммов европейских продуктов

Путешественников, возвращающихся из Финляндии домой, тщательно проверяют на границе, осматривают сумки с покупками и выявляют перевес разрешенной нормы ввоза в пять килограммов.

Очередным нарушителем жестких требований стал житель Суоярви, который пытался провезти через границу более 12 килограммов санкционной еды. Нарушение было выявлено при прохождении границы на МАПП «Вяртсиля». 

У жителя Карелии в ручной клади оказались четыре упаковки масла, головка сыра, шесть упаковок йогурта, две пачки сосисок, четыре упаковки фрикаделек, одна упаковка котлет и три пачки творога.

«Норма ввоза готовой животноводческой продукции на одно физическое лицо была превышена на 7,69 кг»,

- сообщает Россельхознадзор. У россиянина не было ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора. Продукты сверх разрешенного лимита пришлось возвращать в суоми. Путешественника оштрафовали на пятьсот рублей.

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Метки: 
санкционная еда
сосиски
масло
сыр
фрикадельки
МАПП «Вяртсиля»
новости Карелии
Россельхознадзор
штраф