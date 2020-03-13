Сегодня на дорогах Петрозаводска будут ловить нетрезвых водителей

Очередной рейд, направленный на выявление нетрезвых автомобилистов, пройдет в Петрозаводске.

В рамках «Контроля трезвости» сегодня, 13 марта, автоинспекторы проведут массовую проверку водителей, сообщает городская Госавтоинспекция.

В дорожной полиции рассказали о предварительных результатах за два месяца мероприятия. В столице Карелии за этот период пресекли 84 факта управления в состоянии опьянения, в 13 случаях водители отказывались от прохождения медосвидетельствования. Также 11 водителей попались на повторном вождении в нетрезвом виде.

ГИБДД призывает участников дорожного движения отказаться от вождения в состоянии опьянения. В дорожной полиции напомнили, что за нарушение предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. За повторное вождение в пьяном виде предусмотрена уголовная ответственность.