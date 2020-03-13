Сотни подростков смогут трудоустроиться в Карелии в этом году

В этом году около 1500 подростков в Карелии смогут устроиться на работу. Уже трудоустроены около 30 ребят, но самая горячая пора наступает в период летних школьных каникул, отмечает паблик «Республика Карелия».

Школьники работают курьерами, занимаются благоустройством, выполняют работы в гипермаркетах, а также помогают на производстве.

В прошлом году более 300 подростков были заняты как раз на различных производствах. Некоторые предприятия республики сотрудничают с центрами занятости - это «Петрозаводскмаш», Суоярвский хлебозавод, Кондопожский и Сегежский ЦБК и другие.

В среднем за две недели работ в прошлом году подростки получали 5000 рублей. В этом году в бюджете Карелии заложены 6,2 миллиона рублей на поддержку трудоустройства ребят.