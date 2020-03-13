13 марта 2020, 12:57
Депутат ЗС РК Красулин ушел с поста директора «ТНС энерго»
Парламентарий решил сконцентрироваться на решении насущных проблем республики, назвав нынешнюю ситуацию тревожной
Депутат Законодательного собрания Карелии Виталий Красулин покинул должность директора ПАО ГК «ТНС энерго». На посту руководителя компании он работал с февраля прошлого года, сменив Олега Доценко, уехавшего в столицу. С 13 марта Красулин больше не является директором, сообщает «МК в Карелии».
Как рассказал изданию депутат, работа в «ТНС энерго» стала для него полезным опытом. На сегодняшний день показатели компании - стабильные.
Объясняя причины своей отставки, Красулин заявил о тревожной ситуации в экономике страны. Депутат, являющийся председателем комитета ЗС по бюджету и налогам, принял решение сконцентрироваться на решении насущных проблем республики.