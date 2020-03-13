Депутат ЗС РК Красулин ушел с поста директора «ТНС энерго»

Депутат Законодательного собрания Карелии Виталий Красулин покинул должность директора ПАО ГК «ТНС энерго». На посту руководителя компании он работал с февраля прошлого года, сменив Олега Доценко, уехавшего в столицу. С 13 марта Красулин больше не является директором, сообщает «МК в Карелии».

Как рассказал изданию депутат, работа в «ТНС энерго» стала для него полезным опытом. На сегодняшний день показатели компании - стабильные.

Объясняя причины своей отставки, Красулин заявил о тревожной ситуации в экономике страны. Депутат, являющийся председателем комитета ЗС по бюджету и налогам, принял решение сконцентрироваться на решении насущных проблем республики.