13 марта 2020, 12:25
Общество

Петрозаводск сэкономил деньги на уборке снега этой зимой

Мэрия пообещала пустить на другие цели средства, которые должны были потратить на зимнее содержание города

Зимой 2019-2020 годов из Петрозаводска было вывезено 6,9 тысячи тонн снега. При этом муниципальный контракт предполагал, что в этот период придется убрать 60 тысяч тонн. Аномальная погода зимой существенно снизила нагрузку на подрядчиков, условия контракта выполнены не были.

Как рассказали в пресс-службе мэрии карельской столицы, оплате подлежат только фактически выполненные работы. Таким образом, мэрия сэкономила значительную денежную сумму.

В администрации города пообещали направить эти деньги на другие работы по содержанию дорог и их восстановлению.

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Метки: 
Петрозаводск
вывоз снега
уборка города
экономия
Мэрия
новости петрозаводска