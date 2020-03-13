Петрозаводск сэкономил деньги на уборке снега этой зимой

Зимой 2019-2020 годов из Петрозаводска было вывезено 6,9 тысячи тонн снега. При этом муниципальный контракт предполагал, что в этот период придется убрать 60 тысяч тонн. Аномальная погода зимой существенно снизила нагрузку на подрядчиков, условия контракта выполнены не были.

Как рассказали в пресс-службе мэрии карельской столицы, оплате подлежат только фактически выполненные работы. Таким образом, мэрия сэкономила значительную денежную сумму.

В администрации города пообещали направить эти деньги на другие работы по содержанию дорог и их восстановлению.