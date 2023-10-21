В едином порыве петрозаводчане вышли на субботник перед снегопадами

В Петрозаводске начался общегородской субботник. В те годы его проводили не только в конце апреля, чтобы убрать город к Майским праздникам, но и осенью. Штаб по благоустройству города собрался в мэрии и объявил субботник открытым!

По прогнозам синоптиков, до первых морозов и первого снега оставалось всего несколько дней. Так что у администрации города оставалось немного времени, чтобы навести порядок на улицах перед тем, как их покроет снег. На уборку Петрозаводска вышли не только работники ЖЭУ. Принять участие в субботники администрация города пригласила учащихся, преподавателей и даже сотрудников медицинских учреждений. Особое внимание в те дни уделили уборке площадок, на которых устанавливались контейнеры для сбора мусора. Было обещано, что сами контейнеры тоже опустеют, мусор из всех баков наконец-то вывезут. МУП «Автоспецтранс» привлек к работе дополнительные машины предприятий города. Свалка в те дни принимала мусор бесплатно. По мнению чиновников, подобная генеральная уборка накануне холодов позволит Петрозаводску и в весну вступить более чистым. По крайней мере мусор не уйдет под снег.

В петрозаводскую столовую на улице Краснофлотской каждый день приходило около ста детей и тридцати пенсионеров. Там их кормили бесплатными обедами. Организовали благотворительную работу участники фонда «Милосердие», которому в октябре 2003 года исполнилось 5 лет.

Работники этой столовой одаривали милосердием в тот день всех пришедших, как делали это всегда. Нуждающихся встречали в столовой, которую фонду выделила администрация города за год до этого. Поначалу из-за нехватки помещений фонду приходилось туго.

«Самое главное достижение фонда, что они теперь имеют свой дом, пристанище, где они могут не только кормить тех, кто нуждается в пище насущной, но и еще организуют досуг детей, которые в нем нуждаются»,

- сообщил Владимир Петров, заместитель главы администрации Петрозаводска.

Ребята и пожилые люди собирались в столовой не только в обеденное время. Вместе они отмечали праздники и просто общались между собой. Алексей Липатов рассказал, что тут проводили конкурс рисунка, и он его выиграл. И в качестве приза ему подарили гуашь, альбом и кисточку. В семье Алексея было трое детей, он приходил в столовую с братом. Мама не работала, и приходилось уповать не только на помощь фонда, но и на собственные силы. «Вот все, что вы сейчас на мне видите, это я все сам купил. На свои деньги. И портфель тоже», - с гордостью сказал мальчик.

В тот день работники фонда отмечали свой праздник. Но атмосфера праздника, по мнению всех посетителей, в этой столовой царила всегда.

В Выставочном зале на Ленина экспонировались работы карельских скульпторов. И вот – проект завершился вручением наград.

Традиционная скульптура знакома и понятна многим. Новое поколение художников пыталось стереть границы, разделяющее искусство по жанрам. Молодые ваятели творили так, как велит душа. Идею поддержали организаторы выставки «Пластика и форма». Известный скульптор Сергей Черепанов, который был куратором выставки, отметил: «Что-то получилось, что-то не получилось. Но мне кажется, главное – получилось. Потому что люди собрались, люди задумались. Нелегкое волнение, во всяком случае – не штиль в этом направлении у нас наблюдается».

За десять лет это была первая специализированная выставка скульптуры в Карелии. Организаторы посетовали, что из двадцати участников было всего трое начинающих ваятелей. Одна из целей проекта – помочь росту молодых художников. Посему главный приз – дебют – был вручен начинающей скульпторше – Ольге Амосовой, которая призналась: «Я получила огромное удовольствие в работе. Когда я ее исполняла, мне было интересно – что получится, как люди оценят. Я очень довольна. И я не ожидала, конечно». По замыслу Сергея Черепанова, этот приз, который получила Ольга, должен был стать переходящим. Сергей сам сделал эту статуэтку. Ежегодно ее планировали вручать молодым мастерам.

Таким было 21 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.