Мэтрам медицины бороться за жизнь помогло гуманитарное образование

Крупнейшие авторитеты в области медицины критических состояний – анестезиологи и реаниматологи – собрались ровно двадцать лет назад в Петрозаводске на конференцию. В 2003 году она проходила уже в сороковой раз.

Все, кто приехал, по-настоящему любили встречаться у нас, делиться впечатлениями и опытом. Именно для этого они за сорок лет до этого решили собираться в Петрозаводске на такие встречи. А еще потому, что в Карелии одним из первых в России появилось отделение реаниматологии, а затем и такая же кафедра в университете. Такие дни семинаров стали называться Днями анестезиологов. По традиции они начинались музыкальным номером. В тот раз выступал виртуоз-балалаечник Николай Цветнов, не только всемирно известный музыкант, но и звезда в нейрохирургии. Родоначальник направления, профессор Анатолий Зильбер сказал:

«Мы исходим из одной простой вещи: врач, как представитель специальности, где главный контакт – человек-человек, такой врач должен иметь элементы гуманитарного образования, чтобы лучше осуществлять этот контакт».

Одной из тем семинара стала проблема культурологическая – что ждет медицину в будущем? Об этом специалисты уже говорили – и в 70-е годы, и в 90-е, делали прогнозы. Как показало время, они сбываются на 60-70%.

«Сегодня мы будем говорить о том, как управлять прогнозами. В благоприятном направлении. Мы стараемся смотреть вперед и предвидеть, что нас ждет», - заверил Зильбер. Бороться со смертью докторам помогала техника, которая постоянно совершенствовалась. В ДТДиЮ, где проходила конференция, она была представлена на выставке. Однако, даже этого иногда бывает недостаточно для спасения жизни – чудо чаще совершают люди, те самые врачи, которые приезжали ежегодно на встречи в Петрозаводск.

В Петрозаводске в те дни в 2003 году открылся еще один центр экстренной помощи детям. Такие центры и социальные столовые были открыты в столице Карелии в нескольких микрорайонах. И вот в октябре 2003 года горячий обед, помощь психолога и священника смогли получить дети из многодетных семей, живущих на Ключевой.

Вообще-то, в центр помощи на Петрова 7 «б» мог обратиться любой ребенок, попавший в трудную ситуацию. У него не требовали прописку и не расспрашивали о причинах, по которым он сюда обратился. Все расспросы будут потом, для начала его успокаивали и кормили. Обед был, правда, небогат. Но для открытия столовой нужно было получить разрешения у десятка чиновников. Поэтому кормили тут поначалу лапшой быстрой заварки, печеньем, сладкими батончиками с чаем, йогуртами. Когда приехали журналисты, накормлены были 17 детей. Организаторы центра предполагали, что помощь нужна гораздо большему числу детей. А кому конкретно – они надеялись узнать у школьных педагогов.

Возглавлявшая отдел семьи Валентина Картавенко сообщила: «У нас уже есть семьи, которые злоупотребляют социальной помощью и живут только на те государственные пособия, которые им предоставляют. И с другой стороны есть семьи, которые не заявляют о своей потребности, хотя потребности в питании существуют во многих семьях».

Но не хлебом единым. Горячий обед – это далеко не все. С детьми собирались заниматься социальные педагоги, психологи, служители церкви. Собор Александра Невского активно принимал участие в открытии подобных центров. Настоятель собора отец Иоанн сетовал, что меценаты находятся лишь за пределами республики и даже страны. Пока на призыв помочь центру не откликнулся ни один петрозаводских бизнесмен. Но батюшка надеялся на то, что черствые сердца смягчатся, и просил предпринимателей откликнуться на свою просьбу о помощи.

Таким было 20 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.