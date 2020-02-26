В Деревянном жители аварийного барака не могут добиться расселения

Дом №18 по улице Пионерской в селе Деревянное Прионежского района был построен еще при Сталине - и долгое время держался бодрячком. Местные жители говорят, что до 2014 года все было более или менее нормально, а потом здание начало разваливаться буквально на глазах. Сначала стала протекать и оседать кровля. Затем пошли сильные разрушения несущих конструкций. Практически полностью обвалилось крыльцо. В 2016 году местные власти признали дом аварийным - и сразу же забыли о деревянном бараке и его жителях. Подробности - у "Дежурного по городу".

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