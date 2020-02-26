Шепелев разобрался в скандале с толстыми ногами школьницы из Карелии

В шоу «На самом деле» на Первом канале рассказали историю петрозаводской школьницы Ангелины, которую директор школы №5 унизила за неподобающий внешний вид. Выпуск под названием «Тайная съемка: директор школы унизила восьмиклассницу в короткой юбке» вышел 26 февраля.

В этой истории с толстыми ногами и короткой юбкой пытался разобраться ведущий Дмитрий Шепелев, который на днях покинул передачу.

«Скандал в школе Петрозаводска: директор грубо отчитала ученицу за короткую юбку. Конфликт остался бы незамеченным, если бы школьница не записала все это на видео»,

- говорится в подводке к выпуску.

Напомним, на видеозаписи, сделанной на мобильный телефон, директор школы нелицеприятно высказывается о внешности ученицы. Называет ее ноги «толстоватыми» для юбки, а также говорит о том, что ее формы «вызывают иронию». Видео было снято в 2018 году, но огласке его было решено придать позднее, чтобы не навредить девочке, автору видео. Его передала журналистам мама девочки. Администрация столицы Карелии начала служебную проверку.

Фото: 1tv.ru