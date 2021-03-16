В бюджете Карелии не нашлось денег на помощь жертвам домашнего насилия

Текст: Георгий Чентемиров

Законодательное собрание Карелии готовится принять обновленный бюджет на 2021 год. Он, как и планировалось, постепенно увеличивается, подпитываясь за счет федеральных ассигнований. Однако денег по-прежнему мало, а представители органов власти по-прежнему стараются не замечать люфтов в финансировании социальной сферы.

Так, в региональной казне нашлись таки средства на субсидии коммерческим организациям, которые оказывают социальные услуги. Еще совсем недавно, неделю назад, правительственные чиновники и депутаты Заксобрания делали вид, будто проблемы не существует. Но параллельно, судя по всему, все-таки думали, как компенсировать частным поставщикам социальных услуг их расходы. Решение получилось болезненным: снять часть финансирования с государственных учреждений в расчете на то, что к концу года дисбаланс удастся устранить.

Итоговую сумму – 31 миллион рублей – назвал сегодня в Законодательном собрании Карелии депутат Алексей Хейфец. Он отметил, что в частных пансионатах находятся граждане, а юридические лица несут затраты на их содержание, и «понимания у них нет».

Понимания не оказалось и у председателя бюджетного комитета Виталия Красулина. Он посчитал, что коммерческие поставщики социальных услуг должны выбивать компенсации через суд.

– Коммерческие организации занимаются же предпринимательством. Могут закрыться или стать некоммерческими. Имеется в виду, государственными. Минфин в такой же повестке, наверное, рассуждения, да? Что мы все коммерческие отправляем – с собственных доходов там разбирайтесь. Почему, если положено по закону компенсировать какие-то их расходы, мы их в суд не отправляем? Сказать: уважаемые коллеги, вы занимаетесь бизнесом, сами риски должны нести. Считаете, что мы вам должны, идите в суд,

– выдал председатель бюджетного комитета.

Представитель органа законодательной власти не пояснил, каким образом коммерческая организация должна превратиться в государственную. Также Виталий Красулин странным образом забыл о сотнях миллионов бюджетных рублей, которые карельские власти, не моргнув глазом, выплачивают различным коммерческим структурам. Например, в нынешнем бюджете заложены компенсации железнодорожникам, авиакомпаниям, энергетикам и даже предприятиям хлебопекарной промышленности. Было бы любопытно взглянуть, как, например, теплоснабжающие организации начнут судиться за полмиллиарда рублей выпадающих доходов, а население в это время будет замерзать насмерть возле остывших батарей.

Так или иначе, тридцать миллионов рублей на субсидии частным пансионатам нашлись. Однако проблемы это, по мнению депутата Эмилии Слабуновой, не решает. Во-первых, средств этих недостаточно. Как ранее писал «Петрозаводск говорит», в прошлом году на компенсации было потрачено 67 миллионов, в этом в общей сложности запланировано 50. Кроме того, некоторые организации уже остались за бортом. Так, некоммерческая организация «Мама-дом» не смогла пройти конкурс, на котором Минсоцзащиты разыгрывало бюджетные ассигнования. Есть серьезные сомнения в легальности этого конкурса (в федеральных законах про подобные процедуры ничего не говорится). А самое главное – непонятно, как дальше будет существовать организация.

«Мама-дом» помогает женщинам и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в том числе жертвам домашнего насилия. По словам ее руководителя Людмилы Драгуновой, зачастую этим людям больше некуда идти. И заработать денег, о чем так любят говорить представители органов власти, не получится: организация, как уже говорилось, некоммерческая.

Депутат Красулин снова предложил отправить «хозяйствующий субъект» в суд. А избитых женщин, надо полагать, – обратно к мужьям-садистам.

По информации Слабуновой, на компенсацию «Мама-дом» требуется порядка четырех миллионов рублей. Примерно столько, даже больше, добавили на правительственные СМИ. Как явствует из ведомственной структуры расходов, ранее на эту сферу планировалось потратить 84,2 миллиона рублей. Сейчас – 89,4 миллиона. Что любопытно, представитель губернатора в ЗС Юрий Шабанов заявил, будто никакой надбавки нет, а деньги передвигаются в рамках одной расходной статьи. Однако документы говорят об обратном.

В бюджете Карелии есть и совсем таинственные расходные статьи, на которые, однако же, планировались весьма солидные суммы. Так, Фонд венчурных инвестиций в этом году должен получить почти 17 миллионов рублей. В прошлом году на него был заложен миллион рублей, в 2019-м – целых девять миллионов. При этом, как обмолвился министр экономического развития Олег Ермолаев, Фонд, созданный два года назад, все это время не работал (!), но вот прямо сейчас заработал. Неплохие, однако же, инвестиции. // Фото: pixabay.com