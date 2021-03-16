В Карелии проведено первое внесудебное банкротство физического лица

В Республике Карелия была успешно завершена первая процедура внесудебного банкротства гражданина, сообщает паблик «Многофункциональный центр Республики Карелия»

С 1 сентября прошлого года у россиян появилась возможность бесплатно через многофункциональные центры (МФЦ) начать процедуру личной несостоятельности.

За первые полгода с начала действия новой законодательной нормы, ею решили воспользоваться 8009 граждан. Однако возбуждена она была только в отношении 2547 человек, то есть примерно в одной трети случаев.

Большинство заявлений возвращалось заявителям, так как обратившиеся в МФЦ не соответствовали требованиям, установленным в законе.

В этом году число заявлений на личное банкротство сократилось почти вдвое, но одновременно на треть увеличилась доля тех, в отношении которых процедура была возбуждена.

С 1 сентября 2020 года в МФЦ Карелии было возбуждено 10 процедур внесудебного банкротства.

Подобная процедура доступна для лиц у которых:

общий размер долгов составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей;

окончено исполнительное производство в связи с тем, что у него отсутствует имущество и не возбуждено новое после окончания исполнительного производства.

Процедура внесудебного банкротства длится полгода. Во время процедуры:

приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям с гражданина;

прекращается начисление процентов и финансовых санкций по обязательствам гражданина;

гражданин не имеет права совершать сделки по получению займов, кредитов, выдаче поручительств и иные обеспечительные сделки.

Через 6 месяцев МФЦ включает сведения о завершении внесудебного банкротства в ЕФРСБ и гражданин освобождается от долгов. Последствия завершения внесудебного банкротства:

по долгам, указанным в заявлении, невозможно будет принудительное взыскание, банк не сможет списывать деньги со счета;

5 лет нельзя брать кредит без указания на факт банкротства

3 года нельзя участвовать в управлении юрлицом;

5 лет нельзя занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании, иным образом участвовать в управлении такими организациями;

5 лет нельзя зарегистрироваться как ИП и осуществлять предпринимательскую деятельность;

10 лет нельзя участвовать в управлении кредитной организацией;

10 лет нельзя повторно подавать заявление о признании себя банкротом во внесудебном порядке.

Подробная информация по процедуре внесудебного банкротства размещена на сайте www.mfc-karelia.ru