Угроза редким памятникам археологии из-за стройки возникла в Карелии

Российские информационные агентства ровно 20 лет назад сообщили, что в окрестностях поселка Шуя Прионежского района возникла угроза разрушения трех памятников археологии, имеющих федеральное значение.

Угрозу редким памятникам – стоянкам древнего человека – создавало строящаяся дорога к газопроводу Петрозаводск-Кондопога, трасса которого не прошла необходимых согласований в государственном органе охраны памятников. Информационная служба «Музеи России» сообщила, что утрата тех памятников могла нанести невосполнимый ущерб культуре и науке страны.

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А в столице Карелии была поставлена точка в деле «телефонного террориста». За год до этого подросток позвонил в школу №20 и сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании. Звонившего удалось быстро найти и задержать благодаря оперативной работе милиции и новым технологиям определения телефонных номеров. Суд Петрозаводска отказался возбуждать уголовное дело в отношение Николая Смирнова, потому что он тогда был несовершеннолетним.

В школу №20 подросток звонил три дня подряд. И все три дня приходил смотреть, как учителя и сотрудники милиции выводят из здания перепуганных школьников. В этой школе тогда училось около 600 человек. Поэтому к сообщениям о бомбе, якобы заложенной в здании, там не могли отнестись несерьезно. Даже несмотря на явно детский голос звонившего.

«И милиция, и кинологи сразу же отреагировали, приехали сюда. Целый урок они проверяли, а потом мы с ребятами продолжали учиться», - рассказала Римма Мержиевская, директор школы.

С самим Николаем Смирновым журналистам пообщаться не удалось. По словам его мамы, долгое время сын жил в Лодейном Поле, а когда вернулся, стал помогать отцу собирать и сдавать металлолом. В школу №35, в специальный коррекционный класс, куда после случившегося перевели Николая Смирнова, он ходить перестал.

«Он был очень вспыльчивый, - рассказала социальный педагог школы Оксана Дедовец. – Когда у него были вспышки гнева, он не отвечал за свои действия. Не контролировал себя». Мама Николая Смирнова Татьяна Федоровна утверждала, что дома от сына ничего подобного не замечала: «Дома он у меня нормальный, общительный ребенок. Никаких сдвигов, что он умственно отсталый – я не замечала!»

Как рассказали сотрудники милиции Петрозаводска, сообщения о взрывных устройствах на пульт дежурного поступали нечасто.

«Последний такой случай был на прошлой неделе. Мужчина сообщил о взрывном устройстве, заложенном в детском саду. Туда была стянуты наряды милиции. Здание было оцеплено, дети – эвакуированы. Следственно-оперативная группа на месте провела проверку. Удостоверились в том, что это ложное сообщение», - рассказал Леонид Розенберг, сотрудник пресс-группы УВД Петрозаводска. «По территории центрального отдела милиции приблизительно за 9 месяцев 2004 года – два эпизода», - заявила Наталья Ледовских, и.о.начальника ПДН Центрального ГОМа.

По закону за совершенное правонарушение Николай Смирнов не был наказан, как несовершеннолетний. Максимум, что могли сделать правоохранительные органы, это поставить «телефонного террориста» на учет. Но за взрослые шалости юноши расплачивались его родители. Размер штрафа составил семь тысяч рублей. Если посмотреть внимательно это видео – сразу ясно, что таких денег, и вообще хоть какого-то достатка, в семье не было.

15-лет исполнилось установлению побратимских связей между Петрозаводском и германским городом Тюбинген. По этому поводу в мэрии провели встречу с журналистами, на которой об истории побратимских отношений рассказал председатель Общества «Карелия-Германия» Геннадий Фанасов. По его словам, инициатором установления побратимских связей стал немецкий священник, побывавший в нашем городе. За 15 лет сотрудничества было реализовано немало интересных и социально значимых проектов. В начале ноябре в Петрозаводске в рамках совместного сотрудничества должен был открыться Немецкий культурный центр.

Таким было 1 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.