Ученые всерьез озаботились сохранностью природного наследия Беломорья

В Петрозаводске ровно двадцать лет назад открылась Международная конференция, на которую собрались ученые из Норвегии, Швеции, Финляндии и России. В течение двух дней они обсуждали итоги работы по проекту «Культурное и природное наследие Беломорья». За одним столом собрались около сорока ученых – археологи, ботаники, геологи, все, кто занимался сохранением и изучением северной природы.

Симпозиуму предшествовала трехлетняя совместная работа. В 2000 году впервые ученые из четырех стран объединили свои усилия для исследования островов Белого моря. Кстати, зарубежные коллеги считали, что у нас в России осталось гораздо больше неизученного, чем в их странах. Директор музея естественной истории Хельсинки Пертти Уотила заявил: «Природа здесь не так глубоко исследована, как в Финляндии, поэтому здесь очень много работы может быть проведено первичного значения – по инвентаризации».

Наши ученые считали, что в области открытий и исследований нам есть, чем гордиться. Накоплен уникальный опыт. Хоть и в недостаточном объеме, но все же издавались научные труды. Гораздо более важный вопрос стоял перед нашими учеными – сохранить памятники культуры и природы. «Строго говоря, на многих островах, в особенности на часто посещаемых – на Кузовах, те памятники, которые бросаются в глаза, они очень сильно страдают в последнее время от досужих посетителей. Прежде всего сейды, саамские святилища. Проще со стоянками. По ним ходят. Но не знают, что по ним ходят, не узнают их. А вот эти памятники надо сохранять! За это надо браться государству. Иначе святилища не только на немецком Кузове, но и на русском Кузове, на Жужмуе, на других островах могут просто погибнуть», - отметил Александр Мартынов, сотрудник Соловецкого музея-заповедника.

Ученые хотели продолжать работать вместе. Но оставался открытым вопрос о финансировании. За три года существования проекта российская сторона вкладывала в него только свой интеллектуальный потенциал. Если Совет министров Северных страны вновь поддержит проект в дальнейшем, надеялись ученые – конференция обещает быть не последней.

В Петрозаводске открылось кризисное отделение для семей из районов республики. Центр «Сампо», где открылось это отделение, оказывал подобную помощь, начиная с 1994 года. На своем опыте там разрабатывали методики, предоставляли квалифицированных психологов по телефону доверия. С 2003 центр начал оказывать практическую помощь, и не только для жителей Петрозаводска. «Каждый звонок – это некий психологический экстрим. Не устаю поражаться тому, что происходит в нашем обществе, - сказала психолог центра Татьяна Рябцева. – И с какими ситуациями сталкиваются люди. Это тяжело сознавать».

Семейные проблемы, трудности с воспитанием детей, насилие в семье – всеми этими вопросами центр «Сампо» занимался и ранее, но зачастую опосредованно, по телефону. Во многих районах отсутствовали специалисты подобного профиля, которые могли бы помочь семье, которая нуждается в совете и поддержке.

«Часто мы сталкиваемся в своей практике с такой ситуацией, когда женщины буквально собирают вещи, берут детей и приезжают в Петрозаводск, чтобы искать новой жизни, как-то устраиваться. И в этот момент мы будем готовы их поддержать»,

- заявила Ольга Соколова, которая в тот период была директором социального центра «Сампо», а спустя годы возглавила министерство социальной защиты РК.

Новое отделение предоставляет возможность временного размещения семьям. Здесь люди могли находиться целый месяц, и за это время пройти курс консультаций психолога, психотерапевта, юриста, специалиста по социальным вопросам, а также получить доступ ко всем необходимым учреждениям, органам власти.

«Несомненно, это большой плюс в нашей работе, - отметила Татьяна Рябцева. – Потому что здесь мы сможем конкретно ориентировать человека. И я смогу выступать в качестве очного консультанта, а не просто по телефону доверия. Это намного облегчает нашу деятельность, она становится более эффективна».

Отделение было рассчитано на 10 мест. Там были и современная кухня, душевая, прачечная, игровая комната. Все было продумано, чтобы пребывание там было комфортным и полезным. Средства на все выделил республиканский бюджет, в том числе в рамках программы «Женщины Карелии». А часть мебели передали безвозмездно граждане Петрозаводска. Надо отдать должное и работникам Центра – всего за 450 тысяч и меньше, чем за год, они привели в порядок подвальное помещение без окон и полов, в котором годом ранее ютились бомжи. Сотрудники сделали подвал пригодным для жизни и работы.

Таким было 8 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.