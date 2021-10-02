02 октября 2021, 15:10
Убегающая остановка, великий оружейник и неожиданный пандус
Подробности — в пятничном выпуске «Дежурного по городу»
На улице Ключевой автобусную остановку перенесли на солидное расстояние от остановочного павильона. Местные жители пытаются найти здесь логику, но безуспешно;
На проспекте Карла Маркса открыли памятник английскому оружейнику, инженеру и металлургу Чарльзу Гаскойну. Объясняем, причем тут вообще Петрозаводск;
И рубрика «удивительное рядом». Рядом с памятником Гаскойну есть лестница, которая оснащена пандусом. В последнее время для нашего города это большая редкость.
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