Убегающая остановка, великий оружейник и неожиданный пандус

На улице Ключевой автобусную остановку перенесли на солидное расстояние от остановочного павильона. Местные жители пытаются найти здесь логику, но безуспешно;

На проспекте Карла Маркса открыли памятник английскому оружейнику, инженеру и металлургу Чарльзу Гаскойну. Объясняем, причем тут вообще Петрозаводск;

И рубрика «удивительное рядом». Рядом с памятником Гаскойну есть лестница, которая оснащена пандусом. В последнее время для нашего города это большая редкость.

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