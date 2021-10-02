В амбулатории Эссойлы установили новый флюорограф

В амбулатории поселка Эссойла установлен новый флюорограф стоимостью почти 7 миллионов рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Также в медицинском учреждении сейчас идет капитальный ремонт. Уже заменены системы водоснабжения и отопления, в помещениях стало теплее. Сейчас рабочие меняют электрические сети.

В Минздраве РК также планируют привести в порядок кровлю, полы, завершить установку новых окон и дверей, обустроить две входных зоны - в поликлинику и пункт скорой помощи - и обновить мебель. Фото pixabay.com/Parentingupstream