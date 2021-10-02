02 октября 2021, 12:20
Общество

О жизни в СССР и поколении Сергея Довлатова рассказали честно

В Национальной библиотеке прошла читка пьесы Галины Акбулатовой «Играем Довлатова»

В этом году русскому прозаику Сергею Довлатову исполнилось бы 80 лет.

Сотрудники Национальной библиотеки организовали художественную читку пьесы Галиной Акбулатовой, написанной более 20 лет назад и основанной частично на автобиографическом материале. «Играем Довлатова» - это о поколении Окуджавы и жизни в Советском Союзе.

«Уверена, что при жизни Довлатов не хотел никаких юбилеев, не думал «звездить», каменеть, бронзоветь, он просто хотел быть современным, читаемым»,

- сказала Галина Акбулатова. 

 

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Метки: 
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