О жизни в СССР и поколении Сергея Довлатова рассказали честно

В этом году русскому прозаику Сергею Довлатову исполнилось бы 80 лет.

Сотрудники Национальной библиотеки организовали художественную читку пьесы Галиной Акбулатовой, написанной более 20 лет назад и основанной частично на автобиографическом материале. «Играем Довлатова» - это о поколении Окуджавы и жизни в Советском Союзе.

«Уверена, что при жизни Довлатов не хотел никаких юбилеев, не думал «звездить», каменеть, бронзоветь, он просто хотел быть современным, читаемым»,

- сказала Галина Акбулатова.