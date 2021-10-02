«Сбормобиль» проедет завтра по улицам Петрозаводска

3 октября по улицам Петрозаводска проедет «Сбормобиль». Волонтеры примут у горожан вторсырье на 23 остановках в разных районах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Жителей Петрозаводска просят воздержаться от участия в акции при наличии признаков респираторных заболеваний. Тех, кто решит прийти на пункты сбора, просят пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Организаторы экологической акции напоминают, что 80% денег, вырученных от переработки вторсырья, а это более 100 тысяч рублей в год, идут на поддержку бездомных животных, остальное тратится на печать листовок и экорекламу. Фото pixabay.com/pasja1000