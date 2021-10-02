02 октября 2021, 11:24
Супружеским парам-долгожителям вручили медали в Петрозаводске
Во Дворце торжественных церемоний чествовали пары, прожившие в браке 25 и более лет
В Петрозаводске 1 октября прошла торжественная церемония чествования супружеских пар - долгожителей. Медали «За любовь и верность» вручили горожанам, прожившим вместе 25 и более лет, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Среди гостей праздника были супруги, отметившие сорок, пятьдесят и шестьдесят лет совместной жизни. Одна из пар - Юрий Дмитриевич и Светлана Григорьевна Потаповы отпраздновали в этот день золотую свадьбу.
Для героев торжества был организован небольшой концерт, также их поздравили родные, коллеги и друзья. Фото мэрии Петрозаводска