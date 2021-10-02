Супружеским парам-долгожителям вручили медали в Петрозаводске

В Петрозаводске 1 октября прошла торжественная церемония чествования супружеских пар - долгожителей. Медали «За любовь и верность» вручили горожанам, прожившим вместе 25 и более лет, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Среди гостей праздника были супруги, отметившие сорок, пятьдесят и шестьдесят лет совместной жизни. Одна из пар - Юрий Дмитриевич и Светлана Григорьевна Потаповы отпраздновали в этот день золотую свадьбу.

Для героев торжества был организован небольшой концерт, также их поздравили родные, коллеги и друзья. Фото мэрии Петрозаводска