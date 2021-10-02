По всей Карелии пройдут отключения электричества

«Прионежская сетевая компания» продолжает готовить объекты энергетики к бесперебойной работе зимой. Часть работ невозможно выполнить без временного отключения электричества, сообщает официальный Интернет-портал республики.

В связи с этим на неделе с 4 по 10 октября во многих районах Карелии произойдут временные перебои в электроснабжении.

Отключения произойдут в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском, Лахденпохском районах и в Костомукше. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Жителей республики просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Фото pixabay.com/Free-Photos