02 октября 2021, 10:24
Общество

На перекрестке у «Тетриса» изменилась организация дорожного движения

В ГИБДД обратили внимание водителей Петрозаводска на нововведение на одном из участков дорожной сети

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила об изменении в организации дорожного движения на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова.

По данным ГИБДД, при движении по улице Мерецкова в сторону ТРЦ «Тетрис» установлен дорожный знак, регулирующий движение по полосам. Нанесена соответствующая дорожная разметка.

Автомобилистов карельской столицы просят быть внимательными при проезде этого перекрестка. Фото ГИБДД Петрозаводска

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Петрозаводск
улица Мерецкова
проспект Александра Невского
ГИБДД
Тетрис
новости петрозаводска