02 октября 2021, 10:24
На перекрестке у «Тетриса» изменилась организация дорожного движения
В ГИБДД обратили внимание водителей Петрозаводска на нововведение на одном из участков дорожной сети
Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила об изменении в организации дорожного движения на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова.
По данным ГИБДД, при движении по улице Мерецкова в сторону ТРЦ «Тетрис» установлен дорожный знак, регулирующий движение по полосам. Нанесена соответствующая дорожная разметка.
Автомобилистов карельской столицы просят быть внимательными при проезде этого перекрестка. Фото ГИБДД Петрозаводска