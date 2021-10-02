На перекрестке у «Тетриса» изменилась организация дорожного движения

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила об изменении в организации дорожного движения на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова.

По данным ГИБДД, при движении по улице Мерецкова в сторону ТРЦ «Тетрис» установлен дорожный знак, регулирующий движение по полосам. Нанесена соответствующая дорожная разметка.

Автомобилистов карельской столицы просят быть внимательными при проезде этого перекрестка. Фото ГИБДД Петрозаводска