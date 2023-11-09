Троллейбусы не сразу пойдут через Путейский мост после его открытия

В мэрии Петрозаводска уточнили информацию о работе общественного транспорта в связи с открытием Путейского моста.

Открытие путепровода через Неглинку состоится в пятницу, 10 ноября, в 10 часов утра. Сразу после этого на свои привычные маршруты вернутся автобусы №3, 21, 22, 27 и 29. При этом троллейбусы №3 и 8 возобновят движение через Путейский мост только во второй половине ноября.

Ранее в ГИБДД Петрозаводска рассказали, как изменится схема движения после открытия путепровода. // Фото «Петрозаводск говорит»