09 ноября 2023, 18:05
Троллейбусы не сразу пойдут через Путейский мост после его открытия
В мэрии рассказали, что троллейбусы №3 и 8 вернутся на стандартные маршруты во второй половине ноября
В мэрии Петрозаводска уточнили информацию о работе общественного транспорта в связи с открытием Путейского моста.
Открытие путепровода через Неглинку состоится в пятницу, 10 ноября, в 10 часов утра. Сразу после этого на свои привычные маршруты вернутся автобусы №3, 21, 22, 27 и 29. При этом троллейбусы №3 и 8 возобновят движение через Путейский мост только во второй половине ноября.
Ранее в ГИБДД Петрозаводска рассказали, как изменится схема движения после открытия путепровода. // Фото «Петрозаводск говорит»