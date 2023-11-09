09 ноября 2023, 17:52
Фасад универмага «Карелия» выкрасили в исторический цвет
Завершен первый этап ремонта фасада здания на проспекте Карла Маркса
Завершен первый этап реконструкции фасада здания универмага «Карелия». Об этом рассказала и.о. главы Петрозаводска Инна Колыхматова.
Подрядчик оштукатурил фасад со стороны проспекта Карла Маркса и выкрасил его в исторический цвет. Теперь здание выглядит так же, как после реконструкции в 1967 году, фотографии можно посмотреть по ссылке.
Работы провело Агентство городского развития. Стоимость ремонта составила 3,5 миллиона рублей. Подрядчик дает пятилетнюю гарантию.
Реконструкция фасада здания продолжится в 2024 году. // Фото: unsplash.com / Theme Photos