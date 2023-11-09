Фасад универмага «Карелия» выкрасили в исторический цвет

Завершен первый этап реконструкции фасада здания универмага «Карелия». Об этом рассказала и.о. главы Петрозаводска Инна Колыхматова.

Подрядчик оштукатурил фасад со стороны проспекта Карла Маркса и выкрасил его в исторический цвет. Теперь здание выглядит так же, как после реконструкции в 1967 году, фотографии можно посмотреть по ссылке.

Работы провело Агентство городского развития. Стоимость ремонта составила 3,5 миллиона рублей. Подрядчик дает пятилетнюю гарантию.

Реконструкция фасада здания продолжится в 2024 году. // Фото: unsplash.com / Theme Photos