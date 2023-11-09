Троллейбусы и автобусы вновь будут курсировать по мосту через Неглинку

В пятницу в Петрозаводске откроют мост через Неглинку. По переправе смогут проехать как автомобили, так и городской транспорт. Торжественное открытие намечено на 10:00.

Организация движения с этого момента станет такой, какой была до капремонта Путейского моста, сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии. На привычные маршруты вернутся троллейбусы №3 и 8, автобусы №3, 21, 22, 27 и 29.

Движение по Красной улице (от Антикайнена до Анохина) вновь станет односторонним; при движении по Анохина в сторону Голиковки разрешат левый поворот на проспект Ленина.

Можно будет снова парковаться на Красной (на участке между улицами Анохина и Антикайнена), Анохина (на участке между Красной улицей и проспектом Ленина) и на Первомайском проспекте (на участке между улицами Ленинградской и Анохина). // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»