Стало известно, когда движение пустят по новому мосту через Неглинку

В пятницу, 10 ноября, автомобилисты смогут проехать по новому мосту через Неглинку в Петрозаводске. Транспортное сообщение запустят с 10:00, сообщили сегодня в региональном минтрансе.

Работы по строительству новой переправы, соединяющей Первомайский проспект с центром города, шли с опережением графика. По контракту, работы должны были завершить к 15 ноября этого года. // фото скриншот с камеры CityLink