Тем, кто боится проспать Новый год, дали три важных совета

Тем, кто привык рано ложиться спать, обычно сложно праздновать Новый год. Врач-сомнолог Татьяна Сурненкова Life несколько советов, как продержаться в новогоднюю ночь.

Чтобы не пропустить главный праздник, надо быть активными в течение дня. То есть двигаться, гулять, общаться с друзьями. Можно днем поспать, пить напитки с кофеином.

Также поможет яркое освещение: свет блокирует выработку гормона сна мелатонина. Взбодриться можно и с помощью цитрусовых, а также громкой музыки.

Сомнолог порекомендовала есть больше зелени и продуктов с белком на следующий день после новогодней ночи. так организм быстрее восстановится, а сон нормализуется. // фото: Kjpargeter\ freepik.com