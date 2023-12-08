Стартовала новогодняя акция по сбору подарков для пожилых людей

В столице Карелии началась благотворительная акция под названием «носочки для бабушки». По замыслу организаторов она должна принести тепло и заботу в сердца пожилых людей.

Главным символом акции стали теплые носочки – простые и нужные вещи для суровой зимы. Помимо носков принимаются и другие подарки: открытки, сладости, рукавицы, чай, средства личной гигиены.

Подарки для пожилых людей можно принести в центр сбора по адресу: г Петрозаводск, Неглинская набережная, дом 11.

Так же можно позвонить по телефону: 89114267767 (Наталья Ефимова), организаторы сами приедут и заберут подарки. // Фото: freepik.com.