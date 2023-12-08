Жители Карелии могут общаться с соседями на Госуслугах

Жители Карелии начинают активно использовать приложение «Госуслуги.Дом». Через сервис можно передавать показания, оплачивать ЖКУ без комиссии, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, аварийных ситуациях и многое другое.

Минцифры РФ сообщает, что недавно в приложении начала работать новая функция – соседские чаты. Чаты работают на платформе VK Мессенджера. В чате собственники жилья могут обсудить, нужен ли им консьерж, почему не работает лифт, ставить ли елку в подъезде и другие вопросы о жизни дома.

Напомним, что приложение «Госуслуги.Дом» для жителей многоквартирных домов запущено в 2022 году. В сентябре 2023 оно заработало по всей стране.