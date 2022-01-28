Тело утонувшей в проруби на Крещение женщины нашли

В Ленинградской области обнаружено тело женщины, утонувшей 19 января во время крещенских купаний в самодельной проруби. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, труп погибшей был найден сегодня, 28 января, в километре от места трагедии вниз по течению реки Оредеж. Поиски женщины шли в течение десяти дней.

Напомним, трагедию сняли на видео родственники погибшей женщины. На кадрах видно, как она прыгает в прорубь и сразу исчезает под водой. Вслед за ней в воду на помощь бросаются ее родственники, однако поиски ни к чему не приводят. При этом на берегу находились дети пропавшей, которые все это время наблюдали за происходящим.

Следственный комитет возбудил по факту гибели женщины уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности». Фото: скриншот видео очевидцев