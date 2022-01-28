Россиянам стали продавать вакцинные туры в Турцию из 10 городов

Вакцинные туры в турецкий Стамбул начали продавать россиянам. Им предлагают привиться Pfizer и обеспечивают необходимый сервис, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Прямые вылеты осуществляются из 10 городов. Это Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар, Минеральные воды и Нижний Новгород.

Туроператоры говорят, что это один из самых экономичных вариантов на рынке, и он уже пользуется спросом. Самый дешевый вакцинный тур в Стамбул на двоих стоит 44,7 тысячи рублей.

Вылет будет 1 марта, в цену входят проживание в отеле с завтраками, групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт, трансфер отель-клиника-отель с сопровождением на вакцинацию русскоговорящим гидом.

Туристам поставят только первую дозу вакцины, для второй придется прилетать снова. Использовать Pfizer в качестве бустера на российский «Спутник V» нельзя. // Фото: Aydın Kiraz: Pexels.com