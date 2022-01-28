Более 98 тысяч зараженных коронавирусом выявлены в стране за сутки

За последние сутки в России выявлены 98 040 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 673 человека, выписаны из больниц - 29 506. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 23 994 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 13 976, в Архангельской области - 1237, в Ленинградской области - 1027, в Вологодской области - 699, в Мурманской области - 501.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 11 502 657 раз. Скончались 329 443 человека.

Напомним, в Карелии 27 января Covid-19 выявлен у 658 человек. Фото pixabay.com/vperemencom