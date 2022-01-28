Мошенники стали полностью обнулять счета жертв по новой схеме

Мошенники стали распространять обманные подписки о продаже билетов на концерты. Они таким способом за несколько минут списывают с карты жертв деньги, полностью обнуляя счет, пишет РБК.

Преступники используют фишинговые сайты, которые маскируют под сервисы по продаже билетов. Они рассылают объявления в социальных сетях, мессенджерах, с помощью электронной почты и сайтов знакомств.

Жертве предлагают заполнить платежную форму с персональными и контактными данными, написать реквизиты банковской карты. В итоге вместо покупки билетов человек оформляет подписку на сайте с подконтрольными злоумышленникам аккаунтами.

Потом деньги начинают списываться со счета небольшими транзакциями с интервалом в несколько секунд, и так до полного обнуления. // Фото: stevepb/Pixabay.com