Женщина утонула во время крещенских купаний на глазах у детей

В Ленинградской области во время крещенских купаний погибла 40-летняя женщина. Об этом сообщают «Известия».

Трагедия произошла в Гатчинском районе на реке Оредеж 19 января. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как женщина прыгает в прорубь и сразу исчезает под водой. Вслед за ней в воду на помощь бросаются ее родственники, однако поиски ни к чему не приводят. При этом на берегу находились дети пропавшей, которые все это время наблюдали за происходящим.

По этическим соображениям мы не можем опубликовать видеозапись инцидента, но ее можно найти, в частности, в паблике «Санкт-Петербург live».

Водолазы несколько раз спускались в реку для поисков пропавшей, но ее тело найти так и не удалось. Как отмечают специалисты, река Оредеж обладает быстрым течением - до 3 м/с.

«Насколько известно, женщина пошла окунаться в место, где нет спасателей, нет правильного освещения - на реке просто была вырублена майна. Рассматриваются два варианта: либо это было синкопальное утопление (смерть вследствие спазма сосудов), либо ее просто снесло течением», - рассказал начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев. Фото источника