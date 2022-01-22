Семью из трех человек жестоко убили в Омской области

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту убийства супругов и их несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла в селе Юрьевка. По предварительным данным, утром 22 января в одном из домов были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней жены и их 10-летней дочери. Еще двое детей - 14-летняя девочка и ее 6-летний брат - сумели убежать к соседям и спаслись.

Отмечается, что семья характеризовалась положительно.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Опрашиваются односельчане погибших, изымаются следы преступления. Проводятся мероприятия по установлению и поимке подозреваемого. Специалисты рассматривают различные версии произошедшего. Фото pixabay.com/Twighlightzone