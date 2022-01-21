Прививать детей от ковида в Петербурге собираются прямо в школах

В Санкт-Петербурге планируют прививать детей против COVID-19 непосредственно в школах. Три тысячи доз вакцины «Спутник М» прибудут в город к окончанию недели, передает ТАСС.

Пока что вакцинацию организуют в детских поликлиниках. Однако в будущем ее собираются проводить в медкабинетах учебных заведений, сообщил глава комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец.

- Мы ждем, что буквально в воскресенье придет партия этой вакцины. Она невелика — меньше 3000 доз, поэтому пока вакцинация будет организована в детских поликлиниках, - рассказал он на пресс-конференции 21 января.

Он добавил, что когда величина партий будет возрастать, в школах оборудуют соответствующие кабинеты. там будут прививать учащихся, но с согласия родителей, если школьники не достигли возраста 15 лет. // Фото: Myriams-Fotos/Pixabay.com