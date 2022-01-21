Курс доллара обновил максимум 2022 года

Курс российского рубля накануне выходных усилил падение, американский доллар обновил максимум с начала года. Эту информацию Московской биржи сообщает РИА Новости.

Доллар расчетами на завтра на 19:45 по московскому времени дорожает на 62 копейки. Он стоит 77,30 рубля. Курс евро растет на 96 копеек. Он составляет 87,67 рубля.

Курс доллара в пятницу, 21 января, поднимался выше максимума минувшего апреля. Американская валюта стоила 77,50 рубля. // Фото: Рixabay.com