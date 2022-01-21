Схиигумен Сергий рассказал о тайном изгнании бесов из тела Ленина

Бывший схиигумен Сергий рассказал, что он тайно провел особую службу в Мавзолее. Целью было изгнание бесов из тела Владимира Ленина, пишет «МК», не указывая источник информации.

По словам Сергия Романова, его пригласили в Мавзолей некие «высокопоставленные офицеры». Он не назвал их фамилий, но сказал, что вместе с ним были схиигумен Митрофан и монахиня.

Обряд нужно было провести, потому что с телом Ленина происходили какие-то странности, многие плохо себя чувствовали в Мавзолее. Схиигумен уточнил, что особый молебен прошел в День Преображения Господня, то есть 19 августа.

Священник читал специальные молитвы и 12 раз обходил саркофаг. После этого якобы монахиня увидела, как тело Ленина приподнялось.

После публикации замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, не понимает, какой обряд мог произвести изверженный из сана священнослужитель.

Напомним, отца Сергия приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за склонение к самоубийству, нарушение прав на свободу вероисповедания и самоуправство. Потом его обвинили еще в возбуждении вражды среди религиозных групп. До вынесения приговора по этому делу он будет находиться в СИЗО. // Фото: pobedarf.ru