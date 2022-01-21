21 января 2022, 18:20
Новая вакцина от ковида скоро появится в России
Еще одна прививка от коронавируса находится на регистрации в Минздраве РФ
Новую вакцину против коронавируса в ближайшее время может зарегистрировать Минздрав России. Заявку подало Федеральное медико-биологического агентство, передает ТАСС.
Препарат называется «Конвасэл», это эмульсия, которую нужно вводить внутримышечно. Объем одной дозы прививки составляет 0,5 мл. Срок годности вакцины – полгода.
Ее испытывали с лета прошлого года, а в случае одобрения будут производить в НИИ вакцин и сывороток в Петербурге. // Фото: whitesession/Pixabay.com