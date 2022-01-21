Новая вакцина от ковида скоро появится в России

Новую вакцину против коронавируса в ближайшее время может зарегистрировать Минздрав России. Заявку подало Федеральное медико-биологического агентство, передает ТАСС.

Препарат называется «Конвасэл», это эмульсия, которую нужно вводить внутримышечно. Объем одной дозы прививки составляет 0,5 мл. Срок годности вакцины – полгода.

Ее испытывали с лета прошлого года, а в случае одобрения будут производить в НИИ вакцин и сывороток в Петербурге. // Фото: whitesession/Pixabay.com