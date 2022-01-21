Чиновницу наказали за волокиту с обращением жительницы Кеми

Жительница Кеми 1 ноября прошлого года написала в районную администрацию обращение с просьбой разъяснить вопрос с расселением многоквартирного дома.

Ответ она получила лишь спустя почти три месяца, хотя по закону женщине должны были ответить в течение 30 дней. Письмо от чиновников ей пришло только на 83 день. О нарушении сроков рассмотрения обращения граждан узнали в прокуратуре Кемского района. В отношении исполняющей обязанности главы администрации района возбудили дело об административном правонарушении.

Мировой суд привлек чиновницу к ответственности и назначил ей штраф – пять тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Постановление суда пока не вступило в силу. (фото pixabay.com, Goumbik)