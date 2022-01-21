Уровень коллективного иммунитета в Карелии превысил 80%

Карелия сохраняет лидирующие позиции среди регионов России по коллективному иммунитету к коронавирусу.

«Сохраняют лидерство 4 региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%)»,

- сказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением ковида, первым компонентом на 21 января привились 81 981 007 человек, полный курс вакцинации прошли 78 059 701 раз. В России уровень коллективного иммунитета составляет 64,4%

По словам Голиковой, близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Мурманская и Липецкая области, Тыва, Пензенская, Орловская, Калининградская и Московская области. (фото pixabay.com, Elchinator)