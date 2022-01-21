Сын экс-руководителя района в Карелии возглавил дворец в Геленджике

Сын бывшего главы администрации Лахденпохского района Владислава Вохмина возглавил компанию, которая управляет скандально известным дворцом в Геленджике. Этот объект получил широкую известность как дворец Путина, хотя миллиардер Аркадий Ротенберг утверждает, будто это его апарт-отель.



33-летнего Никиту Вохмина упомянули в расследовании на канале Алексея Навального. Соратники политика Георгий Албуров и Мария Певчих рассказали, что Вохмин сейчас является генеральным директором компании «Комплекс». По их данным, именно она отвечает за функционирование дворца.



«Он подписывает документы, заказывает мебель и вообще отвечает за всю хозяйственную деятельность», - сказал Албуров про Никиту Вохмина.



По мнению расследователей, уроженец Лахденпохья попал на эту должность не случайно. В Лахденпохском районе, который когда-то возглавлял Вохмин-старший, находится резиденция другого миллиардера, Юрия Ковальчука. Его Албуров называет другом Путина.



По информации Seldon, Никита Владиславович Вохмин действительно руководит фирмой «Комплекс». Он возглавил ее в ноябре 2021 года.



Портал «Петрозаводск говорит» попытался побеседовать с Владиславом Вохминым. Тот ответил на звонок, но, узнав, что ему звонит журналист, заявил, что находится очень далеко и говорить не может, а затем повесил трубку. Связаться с компанией «Комплекс» тоже не удалось: снявшая трубку женщина, услышав фамилию Вохмина, тоже повесила трубку. (фото скриншот видео youtube.com)