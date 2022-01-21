49 513 новых случаев коронавируса подтверждено в России за сутки

Новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 установлен в России. Суточный прирост составил 49 513 новых случаев заражения, передает ТАСС. Это максимум с начала пандемии. Таким образом общее число заболевших россиян за весь период пандемии составил 10 987 774.

За сутки были выписаны 24 719 человек. За все время поправились 9 975 052 человека. Число смертей составило 692, за все время пандемии в стране умерли 324 752.

Напомним, в Карелии за сутки зафиксировано 316 заражений, выздоровел 321 пациент, скончались еще 3 человека. (фото pixabay.com, Monoar_CGI_Artist)