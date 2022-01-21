Более 300 новых зараженных коронавирусом выявлены в Карелии

За последние сутки в Карелии выявлены 316 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых инфицированных 25 детей. Такую статистику приводит министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

Из числа новых зараженных 40 человек находятся в состоянии средней тяжести, 6 человек - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще трех человек. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1275. Фото pixabay.com/RobbieWi