Некоторые радиостанции замолчат в Петрозаводске

Радиотелевизионный передающий центр РК сообщил о временных перебоях в работе ряда радиостанций в Петрозаводске на следующей неделе.

По данным РТПЦ, 24 января с 8 до 13 часов в карельской столице не будут работать «Русское радио», «Радио Максимум», «Юмор FM» и «Дети FM». 25 января с 8 до 13 часов не будет доступна станция «Ретро FM».

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами. Фото pixabay.com/StockSnap