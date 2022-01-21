21 января 2022, 08:47
Общество

Некоторые радиостанции замолчат в Петрозаводске

Профилактика внесет коррективы в работу радио в карельской столице

Радиотелевизионный передающий центр РК сообщил о временных перебоях в работе ряда радиостанций в Петрозаводске на следующей неделе.

По данным РТПЦ, 24 января с 8 до 13 часов в карельской столице не будут работать «Русское радио», «Радио Максимум», «Юмор FM» и «Дети FM». 25 января с 8 до 13 часов не будет доступна станция «Ретро FM».

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами. Фото pixabay.com/StockSnap

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Петрозаводск
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ртпц
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